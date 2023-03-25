ABD medyasına göre, Trump'ın "yürütme ayrıcalığı iddialarını reddeden" federal bir yargıç, Meadows dahil eski Başkan'ın bazı yardımcılarının jüri önünde ifade vermesini istedi.

2020 seçim sonuçlarının "geçersiz sayılması ve Trump'ın görevde tutulması çabalarına" yönelik cezai soruşturmanın bir parçası olarak ifadeye çağrılanlar arasında, eski İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Ken Cuccinelli, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, eski ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ve Başkanlık Personel Ofisi Müdürü John McEntee gibi isimlerin olduğu belirtildi.

Trump'ın hukuk ekibinin karara itiraz etmesinin beklendiğini kaydedildi.