Trump, Beyaz Saray'ın da katıldığı aylar süren müzakereler sonucu üzerinde uzlaşılan yardım paketinde yer alan kişi başı maddi yardımın 600'den 2 bin dolara çıkarılmasını istemişti ve paketi bu haliyle reddedebileceğinin sinyalini vermişti.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Trump'ın talepleri doğrultusunda doğrudan ödemelerin 2 bin dolara çıkarılması için girişimde bulundu. Ancak Cumhuriyetçiler, bu teklifi reddederek önünü kapattı.

Cumhuriyetçiler de, Trump'ın bir diğer talebi doğrultusunda yabancı ülkelere yardımların miktarında değişiklik yapmak istedi. Bu girişimi de Demokratlar engelledi.

Temsilciler Meclisi'ndeki çabaların sonuçsuz kalması milyonlarca ABD'linin koronavirüs salgını sırasında acilen ihtiyaç duyduğu mali destekten mahrum kalmaları ihtimalini doğurdu.

Trump'ın değişiklik istediği teklif aynı zamanda kamu ödeneklerini de barındırdığı için hükümetin kısmi olarak kapatılması ihtimali de söz konusu.