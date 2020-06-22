Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede "önemli ikili ve bölgesel" konuların ele alındığına işaret eden Deere, "İki lider, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği ve Libyalı taraflar arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı" dedi.

Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı" bilgisini paylaştı.