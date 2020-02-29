Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne yeniden Ratcliffe'i aday gösterecek
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için, Temsilciler Meclisinde Teksas'ı temsil eden Cumhuriyetçi John Ratcliffe'i aday göstereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ratcliffe'in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.
Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.
Trump daha önce de Ratcliffe'i aday göstermişti
Ratcliffe, Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı.
DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe'i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.
Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.
- 12:28
- 12:21
- 12:18
- 12:14
- 11:41