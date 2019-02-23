“Duvar krizi” nedeniyle hükümetin 35 gün kısmi olarak kapandığı ABD'de, şimdi de “acil durum” gerginliği yaşanıyor.

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek ilan ettiği "ulusal acil durum" kararının iptali için salı günü oylamaya gidecek.

Trump ise, seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar inşasından geri adım atmıyor. Oylama öncesinde Demokratlara meydan okuyan Trump, “Önerge onaydan geçerek önüme gelse bile veto edecek miyim” diye sordu ve ardından “Yüzde yüz” diyerek yanıtı yine kendisi verdi.

Salı günü oylanacak önergenin Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nden geçmesi bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato için durum belirsiz.

Trump’ın vetosunu aşmak ise zorlu bir süreç. Bunun için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Göçmenlerin dramı sürüyor

Siyasi gerginlik tırmanırken sınırda ise göçmen dramı sürüyor. Yoksulluk ve şiddetten kaçan Orta Amerikalı göçmenler, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilme hayaliyle aylardır Meksika sınırında bekliyor.

İltica taleplerinin işleme alınma sürecinin uzaması, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren göçmenlerin umudunu azaltıyor.

Kaynak: TRT Haber