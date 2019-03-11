Amerikan CNN televizyonunun savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Başkan Trump yönetiminin isteğe bağlı bütçe talebinde savunma harcamaları için 750 milyar dolar isteyeceği belirtildi.

Kongrenin bu miktarı onaylayıp onaylamayacağı henüz net değilken, söz konusu 750 milyar doların; 544 milyar doları temel bütçe için, 9 milyar doları acil durum fonu için, 165 milyar doların ise savaş fonu olarak da bilinen denizaşırı operasyonlar fonu için ayrılacağı belirtildi.

Geçen yıl bütçeden 716 milyar dolar ayrılmıştı

Bir Pentagon yetkilisi de savunma bütçesi için 750 milyar dolar talep edileceği iddialarını doğrularken, bütçeye ilişkin detay vermekten kaçındı.

Pentagon, savunma bütçesi detaylarını yarın kamuoyuna açıklayacak.

Trump yönetimi, geçen yıl Pentagon bütçesine 716 milyar dolar ayırmıştı. Bir önceki yıl ise Pentagon’a 699 milyar dolar verilmişti.

Kaynak: AA