Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına tepki gösterdi.

"FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek?" ifadesini kullanan Trump, söz konusu belgelerin kesinlikle "gizli" kategorisinde olduğunu söyledi.

Trump diğer paylaşımlarda Biden'ın kurucusu olduğu söz konusu düşünce kuruluşunun Çin'den 54 milyon dolar aldığını öne sürerek "(Çinliler) gizli belgeleri gördüler." ifadesini kullandı.

Biden'ın kişisel ofisinde "gizli belgelerin" bulunmasıyla ilgili tartışmalar büyüyor

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, düzenledikleri basın toplantılarında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinde devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Steve Scalise, "Görünüşe göre o zaman başkan yardımcısı olan Biden, gizli belgeleri almış ve yıllarca kendine saklamış. Bu gizli belgeler kendisindeyken de eski Başkan Donald Trump'ı gizli belgeler bulundurduğu gerekçesiyle eleştirmişti." dedi.

Basının, Trump'ın evinden gizli belgeler çıktığında ona sorduklarına benzer soruları neden Biden'a yöneltmediğini merak ettiğini dile getiren Scalise, gizli belgelerin "gizlilik" statüsünü değiştirecek olan kişinin anayasal olarak başkan yardımcısı değil, yalnızca ABD Başkanı olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi milletvekili Marjorie Taylor-Greene ise Biden'a azil soruşturması açılması gerektiğini savunarak, Başkan'ın "ciddi bir suç" işlediğini öne sürdü.

Demokrat milletvekillerinden Biden'a destek

Diğer taraftan Demokrat milletvekili Pete Aguilar, Biden'ın, ofisinden çıkan belgeleri derhal Ulusal Arşivler Dairesi ve ilgili makamlara bildirdiğini belirterek, Başkan Biden'ın "yapması gereken şeyi yaptığını" vurguladı.

Eski Başkan Trump'ın konutunda 320 kadar belge bulunduğunda Cumhuriyetçilerin bunu önemsemeyip şu an eleştirilerde bulunmalarının "iki yüzlülük" olduğunu söyleyen Aguilar, Biden'ı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Aguilar, 2 Kasım 2022'de bulunan belgelerin neden ara seçimlerden sonra ve yeni gündeme geldiğine ilişkin ise istişare içinde bu sürecin Ulusal Arşivler ve ilgili makamlarla birlikte yürütüldüğünü kaydetti.

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi için Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Başkan Biden ise konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.