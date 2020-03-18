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Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.
ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.
The world is at war with a hidden enemy. WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020
Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496’ya çıktığı ABD’de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Trump koronavirüsSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:42
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