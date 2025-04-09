Trump döneminde Amerikalı olmak: Seyahat etmekten çekiniyorlar

ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine girilmesiyle birlikte, bazı Amerikalılar yurt dışına seyahat etme konusunda endişelerini dile getiriyor. Gerek uluslararası alanda ABD’ye yönelik tutumların değişmesi, gerekse bazı politikaların yol açtığı dış tepkiler, vatandaşların yurt dışındaki güvenlik algısını etkiliyor.

Kathmandu merkezli tur operatörü socialtours’un kurucusu Raj Gyawali, CNN Travel’a yaptığı açıklamada, “Amerikalı bir müşterimiz, seyahat onayı vermiş olmasına rağmen, mevcut yönetim nedeniyle kendini güvensiz hissederek Nepal gezisinden vazgeçti” ifadelerini kullandı. Gyawali, son dönemde benzer endişeleri dile getiren Amerikalı müşterilerde artış olduğunu belirtti.

ABD’ye olan ilgi azaldı, endişeler iki yönlü

Turizm araştırmaları firması Tourism Economics verilerine göre, uluslararası turistlerin ABD’ye ilgisi düşüş gösteriyor.

Ziyaretçi sayısının bu yıl yüzde 5,1 oranında azalması, turist harcamalarının ise yüzde 11 gerilemesi bekleniyor.

Bu, yaklaşık 18 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor. Kanadalı tur şirketleri, yüzde 30’a varan iptallerle karşı karşıya kalıyor.

Ancak yalnızca yabancıların ABD’ye olan ilgisi değil, Amerikalıların da yurt dışına çıkma motivasyonları etkilenmiş durumda.

Amerikalı dijital pazarlama uzmanı Sierra Malone, Avrupa turu öncesi “her zamankinden daha gergin” hissettiğini dile getiriyor. Malone, “Trump ilk kez başkan olduğunda bu durum utanç vericiydi. Şimdi ise gerçekten korkutucu geliyor,” ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki olumsuz algı artıyor

İngiltere merkezli YouGov araştırma şirketinin verilerine göre, Trump’ın göreve başlamasından bu yana yedi büyük Avrupa ülkesinde ABD’ye yönelik olumlu görüş oranları önemli ölçüde düştü.

Danimarka’da bu oran yüzde 48’den yüzde 20’ye gerilerken, Almanya, Fransa, İsveç ve Birleşik Krallık’ta da yüzde 30’lar seviyesinde kaldı. İtalya ve İspanya’da ise olumlu görüş oranı yüzde 42–43 seviyelerinde ölçüldü.

YouGov sözcüsü, özellikle Trump yönetiminin Ukrayna politikası nedeniyle Batı Avrupa’da ABD’ye yönelik eleştirilerin arttığını belirtti.

Turistler temkinli: “Artık hedef haline gelmekten korkuyorum”

Deneyimli bir gezgin olan Lisa VanderVeen, son dönemde yalnız seyahat eden Amerikalıların daha fazla dikkat çektiğini düşünüyor. “Eskiden Trump, ülke dışında daha çok bir karikatür gibiydi. Şimdi ise gerçek bir tehdit olarak algılanıyor,” diyen VanderVeen, politik sohbetlerde Trump’a oy vermediğini özellikle belirttiğini ifade etti.

Malone ise yurt dışında karşılaşabileceği tepkiler nedeniyle “Amerikalı ama o Amerikalı değilim” demek istediğini dile getiriyor.

Turizm sektörü çözüm arıyor

Avrupa Seyahat Komisyonu CEO’su Eduardo Santander, şu an için ABD’den Avrupa’ya olan seyahatlerde düşüş yaşanmadığını belirtse de, sektör temsilcileri ilerleyen dönemde bu algının turizmi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Raj Gyawali, LinkedIn paylaşımında “Trump etkisi altındaki dünyada turizmi nasıl koruyabiliriz, bunu düşünme zamanı” ifadesini kullandı. Gyawali’nin ortağı olduğu Norveç merkezli Ethical Travel Portal firması da, Amerikalı müşterilerden iptaller beklediklerini açıkladı.

Bazı turizm uzmanları, çözümün empati ile başlayabileceğini söylüyor. Amerikalı turistlerin seyahat ederken siyasi içerikli kıyafetlerden kaçınması, yerel kültüre saygı göstermesi ve açıklıkla iletişim kurması öneriliyor.

Protokol ve seyahat görgü kuralları uzmanı Nick Leighton ise “Amerikalıların kendilerini Kanadalı gibi tanıtma eğilimine” karşı çıkarak, dürüstlüğün daha yapıcı bir yaklaşım olacağını vurguluyor.

“Empati ve anlayış önyargıları kırabilir”

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik alanında çalışan Jessica Flores, uluslararası seyahatlerin empati ve kültürel anlayış ile toplumsal bağları güçlendirebileceğini ifade ediyor.

“İnsanlar, Amerikalıların da sıradan bireyler olduğunu, yaşanan olayların her bireyin görüşünü temsil etmediğini anlamaya başlıyor,” diyen Flores, gergin durumlarda nazik ve anlayışlı olmanın birçok sorunun çözümünü kolaylaştıracağını belirtiyor.