ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'e karşı Hong Kong'u koruduğunu savunan Trump, "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu." diye konuştu.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un dışında bir milyon asker tutuyor ve sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor. Ben Şi'ye 'Lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur' dedim." ifadelerini kullandı.

Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hong Kong'un yanında durmalıyız ama ben aynı zamanda Çin lideri Şi'nin de yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong tasarısı sorusuna yanıt vermedi

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongrenin her iki kanadından da geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzalayıp imzalamayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

"Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir"

Telefon bağlantısında azil soruşturmasına yönelik açıklamalarda da bulunan Trump, "Elinizde hiçbir şey yokken bir başkanı azletmenin çok zor olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump ayrıca, azil davasının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda Senato'da kurulacak mahkemeyi de memnuniyetle karşılayacağını vurgulayarak, "Bir mahkeme kurulmasını isterim. Ortada hiçbir şey yok." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin "tamamen usullere uygun olduğunu" vurgulayan Trump, "Eğer Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir." yorumunu yaptı.

"Muhbirin sahte olduğunu düşünüyorum"

Trump, Beyaz Saray'daki bir program esnasında da azil soruşturmasına ilişkin, "Adına azil denilen büyük oyuna karşı muhteşem bir hafta geçirdik. Büyük bir destek aldık. Cumhuriyetçi Parti’nin daha önce bu kadar büyük bir destek aldığını gördüğümü sanmıyorum." diye konuştu.

Zelenskiy-Trump görüşmesini ihbar ederek azil soruşturmasının fitilini ateşleyen muhbire yönelik soruya ilişkin Trump, "Ne muhbiri? Ortada bir muhbir olduğunu düşünmüyorum. Bu muhbirin sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü onun raporunda yazdıklarıyla benim telefon görüşmesinde söylediklerim uyuşmuyor." dedi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.

Beyaz Saray görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA