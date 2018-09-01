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Trump ABD'li senatör McCain'in cenaze törenine katılmadı

ABD’nin Arizona eyaletinde, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ABD Başkanı Trump katılmadı.

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Trump ABDli senatör McCainin cenaze törenine katılmadı

ABD’de beyin kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör McCain için Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenazenin polis eşliğinde getirilmesinin ardından çelenk koyma töreni yapıldı.

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in cenazesinin sonrasında Washington’daki Ulusal Katedraliine götürüldü.

Cenaze törenine eski ABD başkanları Barack Obama ve George Bush'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler katıldı.

McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında ABD Başkanı Donald Trump'ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

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