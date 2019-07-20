ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Sempozyumu'nda Dünya'nın geleceği için daha sağlıklı yaşam alanları ve projeler tartışıldı.

Teksas’ın Dallas şehrindeki sempozyumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı ve belediyeler, çevreci şehirler ve yaşam alanlarına ilişkin projelerini tanıttı.

TRT, çevrenin korunması hakkındaki programları, belgeselleri ve eğitici çizgi filmleriyle en iyi çevreci medya ödülüne layık görüldü. TRT’nin ödülünü Genel Müdür İbrahim Eren adına Washington Temsilcisi Tuncay Yürekli teslim aldı.

Su Elçileri Projesi yaptıklarını, çizgi filmle de bunu destekleyerek güzel bir iş yaptıklarını ifade eden Yürekli, "Sıfır Atık Projesi ile gerçekten güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda belgeseller de yaptık aynı şekilde sürdürülebilir yapılar konusunda da yaptığımız TRT Belgesel kanalında yaptığımız projelerin bu konuda ciddi katkı sağladığına inanıyoruz." dedi.

Gezegenimizin geleceğine dair endişelere dikkat çeken Tuncay Yürekli amaçlarının yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber