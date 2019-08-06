Maaret Hirma, Esed rejiminin son saldırılarında en fazla hedef alınan yerleşim birimlerinden. Esed rejiminin saldırıları sonrası Maaret Hirma adeta hayalet kasaba görünümünde.

3 ayda 500’den fazla hava saldırısına maruz kaldı

Kasabanın hedef alınmasının nedeni 10 kilometre ilerideki cephe hattına lojistik destek sağlaması. Maaret Hirma bu yüzden 3 ayda 500’den fazla hava saldırısı ve 450’den fazla füze ve havan saldırısına maruz kaldı.

Dükkanların yüzde 90'ı evlerin yüzde 70'i kullanılamaz halde

Kasabada dükkanların yüzde 90’ı tamamen kullanılamaz halde. Ne elektrik, ne de su var. Kasabada alt yapı tamamen yok olmuş durumda. 90 günlük saldırılardan okullar da nasibini aldı. Kasabada 7 okul yerle bir edilmiş durumda. Evlerin ise yüzde 70’i tamamen kullanılamaz halde.

Az da olsa geri dönüşler sürüyor

Esed rejiminin ateşkes yapmasının ardından bölgenin kalabalık yerleşim birimlerinden olan kasabaya sadece birkaç kişi dönmüş. Evleri yaşanacak halde olmamasına rağmen, kullanabilecekleri eşyalarının kalıp kalmadığına bakıyorlar.

"Burası bizim kasabamız, Esed’in değil"

Yerel Meclis Başkanı Abdül Rezzak Ebu Muhammed, saldırılar sonrasında yerle bir olan ev ve işyerinin önünde TRT Haber'e konuştu. Ebu Muhammed, "Burada hayat yok edilmiş durumda. Esed rejimi yalan söylüyor. Bu ateşkes de uzun sürmeyecek. Ama şunu söyleyebilirim, ölecek olsalar bile herkes geri dönecek. Burası bizim kasabamız, Esed’in değil. Buraya geleceğiz, burada öleceğiz ve tüm Batı burada nasıl öldüğümüzü seyredecek." dedi.

Yurduna dönen az sayıdaki sivil, Esed rejiminin acımasız saldırılarının duracağı konusunda umutlu değil.

Haber: Gökhan Gökçe

Kamera: Faruk Yüce