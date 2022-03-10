Donetsk, Harkov ve Başkent Kiev'deki saldırılar çok yönlü başladı. Pek çok noktadan dumanlar yükseldi.

Rus birliklerinin Ukrayna'yı kuşatan saldırılarında bir yer vardı ki oldukça kritik öneme sahipti. O da insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşandığı Çernobil'di.

Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak santralde görevli Ukraynalı askerler gözaltına alındı.

Sıcak Nokta ekibi oradaydı

TRT Haber'in Sıcak Nokta ekibi de 3 ay önce Çernobil'deydi. TRT ekibinin 3 ay önce görüntülediği o kontrol noktası şimdi tüm santralle birlikte Rus askerlerinin elinde.

Kiev şehir merkezine 2 saat uzaklıktaki Çernobil, Sovyetler Birliği'nin izlerini taşıyor.

Ukrayna 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. 31 yılın ardından da Çernobil'i kontrolü Rus birliklerine bırakmak zorunda kaldı.

Santralde sızıntı tehlikesi

Rusya'nın 25 Şubat'ta ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nde şimdi nükleer sızıntı tehlikesi gündemde.

Kiev, santralin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yedek jeneratörlerin 48 saat boyunca güç sağlayacağını ardından kullanılmış nükleer yakıt deposunun soğutma sisteminin duracağını söyledi. Bunun da radyasyon sızıntısına neden olabileceği uyarısını yaptı.

Güç hattında onarım yapılabilmesi için de acilen geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu açıklama yaptı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise elektrik kesintisinin güvenlik üzerinde kritik bir etkisinin olmadığını duyurdu.

Çernobil 1970'li yıllarda Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olarak planlanmıştı. 1986'da insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri yaşandı. Patlama nedeniyle santraldeki 31 kişi öldü.

Merak edilen sorular arasında 1986 yılında patlayan nükleer santrali yeniden dünyayı tehdit mi edecek?

Zira bölgeye düşecek bir bomba radyasyonun doğaya salınmasına sebep olabilir.