Libya'da saldırılar Ayn Zara, Selahaddin ve Trablus havaalanı bölgesinde yoğunlaşıyor.

TRT Haber ekibi de çok kısa bir mesafeden Ayn Zara bölgesindeki çatışmaları görüntüledi.

"Oldukça yoğun çatışmalar, ateşkes çağrısına rağmen Hafter bu çağrıyı reddettiğini söylemişti ve şu anda meşru hükümete bağlı güçler tarafından Hafter'in saldırıları püskürtülmeye çalışılıyor."

TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, cephe hattındaki sıcak dakikaları böyle anlattı.

Kameraman Aykut Olgun ile Ayn Zara bölgesinden sıcak gelişmeleri aktaran Akkuş, "Binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Çatışmalar devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçler, Ayn Zara bölgesinin büyük bölümünü aldı. Kararlılar, asla buradan ilerlemesine izin vermeyecekler" dedi.

Çatışmalarda 10'dan fazla Hafter gücü etkisiz hale getirildi, 1 tank ve 15 araç imha edildi.

Meşru Libya hükümeti, Misrata ve Hums limanlarında da deniz trafiğinin seyri için tedbir aldıklarını duyurdu.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Aykut Olgun