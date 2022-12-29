71 yaşındaki Türk vatandaşı Abdulkadir Sargın, 14 Aralık’ta Almanya’nın Hannover şehrinde vefat etti.

Yetkililer naaşı, başka bir Alman vatandaşınınki ile karıştırdı. Cenaze, defin için aileye teslim edilmek yerine yakıldı.

TRT Haber, acısı ikiye katlanan ve adalet arayan Sargın ailesinin Hannover’da taziye evini ziyaret etti.

Acılı aile yalnız bırakılmıyor

Türkiye, tüm diplomatik misyonları ile ailenin yanında...

Desteğin ne kadar güçlü olduğunu ve ailenin yalnız olmadığını vurgulayan Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, "Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Alman makamları ile de en üst düzeyde temasta bulunduk. Bir kere özür dilenmesi bunun sıradan bir olay olmadığı konusunda bilinç taşıması gerektiğini ifade ettik" dedi.

Hannover Din Hizmetleri Ateşesi Hüseyin Köftürcü de Hannover'deki dini cemaatler ve sivil toplum kuruluşlarının da ailenin yanında olduğunu söyledi.

Sorumlu hastane özür dilemekle yetindi

Abdulkadir Sargın’ın külleri, Hannover’da İslami usullere uygun şekilde Müslüman mezarlığına defnedildi.

Cenazenin yakılmasından sorumlu Hannover Tıp Yüksekokulu Hastanesi ise özür dilemekle yetindi.

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde de başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Gülde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığını anımsattı, elinde bu konuda başka bilgi bulunmadığını söyledi.

