Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nda (TAP), İtalya ve Arnavutluk kıyılarının birbirine bağlanması için çalışmalara ocak ayında başlandı.

Adriyatik Denizi'nin altından geçen deniz bağlantısında 810 metreye ulaşan derinlikte yaklaşık 9 bin boru döşendi. TAP'ın üstlenici firması Saipem şirketi günde ortalama 1,2 kilometre boru döşedi.

Böylece, 878 kilometre uzunluğundaki TAP'ın 105 kilometrelik deniz geçişi tamamlanarak projede yeni bir eşik atlandı. Böylece projenin yüzde 95'i tamamlanırken, yıl sonunda da boru hattından Avrupa'da ilk gaz akışının sağlanması planlanıyor.

Yılda 10 milyar metreküp gaz

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlandı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulunurken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.