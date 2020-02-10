Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trablus'ta yeni patlama sesleri yükseldi
Darbeci Hafter, Libya'da yine sivilleri hedef aldı. 20'ye yakın patlama sesi duyuldu Trablus'ta. El-Hallatat bölgesinde peş peşe patlamalar duyuldu. Meşru hükümetin karşılık vermesiyle bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Libya'da cephe hatları yine hareketlendi. El-Hallatat bölgesinde 20'ye yakın yeni patlama sesi duyuldu. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, darbeci Hafter'e bağlı milislerin El-Hallatat bölgesinde sivillere yönelik saldırı başlattığını, saldırıların ardından Trablus'ta sela seslerinin yeniden duyulmaya başlandığını bildirdi.
Hayatını kaybeden sivillerin bulunduğu saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
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