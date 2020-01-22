Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.

Toyota'nın 3.4 milyon, Honda'nın 2.9 milyon aracı geri çağırdığı açıklandı.

Diğer markalar da etkilenebilir

Söz konusu hava yastığı kusurunun, bir Alman şirketinin sahip olduğu ABD merkezli parça sağlayıcısından kaynaklandığı öğrenildi.

ZF-TRW tarafından üretilen ve elektriksel parazitlere karşı savunmasız olan hava yastıklarının işlevini yerine getiremeyebileceği duyuruldu.

Markanın ürünlerini kullanan Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Skynews, İHA