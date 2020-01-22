Toyota ve Honda milyonlarca aracını geri çağırıyor22 Ocak 2020 Çarşamba 10:25 - Son Güncelleme
Toyota ve Honda, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.
Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.
Toyota'nın 3.4 milyon, Honda'nın 2.9 milyon aracı geri çağırdığı açıklandı.
Diğer markalar da etkilenebilir
Söz konusu hava yastığı kusurunun, bir Alman şirketinin sahip olduğu ABD merkezli parça sağlayıcısından kaynaklandığı öğrenildi.
ZF-TRW tarafından üretilen ve elektriksel parazitlere karşı savunmasız olan hava yastıklarının işlevini yerine getiremeyebileceği duyuruldu.
Markanın ürünlerini kullanan Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Skynews, İHA