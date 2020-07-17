İstanbul bir ilke daha imza atıyor

İstanbul bir ilke daha imza atıyor

Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

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