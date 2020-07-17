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Tokyo Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camiinde, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) düzenlediği hain darbe teşebbüsünde verilen şehitler için mukabele okundu.
Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki mukabele programına Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Japonya’daki Türk sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve Tokyo Camii cemaati katıldı.
Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rifat Çınar, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) düzenlediği hain darbe teşebbüsünde verilen şehitler için mukabele okudu.
Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Etiketler: tokyo camii 15 temmuz mukabeleSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 08:49
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