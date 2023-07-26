Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.

Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "provokasyon" olarak değerlendiren Tokayev, "Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu tür saldırıların kınanması gerektiğine vurgu yaparak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu konuyla ilgili tutumunu göstermeli." ifadesine yer verdi.