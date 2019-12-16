İlkokul ve eğitim merkezinin açılış törenine Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) mütevelli heyeti üyesi Cahit Bağcı, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, öğretmenler ve yerel yöneticiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkezinin Afganistan'ın bu alandaki en iyilerinden olduğunu söyledi.

Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dilleri öğretilecek

Söz konusu ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar 250 öğrencinin eğitim göreceğini ifade eden Voyvot, Türk ve Afgan öğretmenler tarafından öğrencilere Türkçe, İngilizce, Farsça ve Peştuca dillerinin de öğretileceğini belirtti.

Voyvot, eğitim merkezinde de üniversite hazırlık dersleri ve dil kurslarının verileceğini aktardı.

TMV mütevelli heyeti üyesi Bağcı da TMV'nin Afganistan'da FETÖ'den devraldığı okulların yanı sıra yeni açılan okul ve eğitim merkezleriyle Afgan halkına hizmet etme sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"İki ülke arasında dostluk köprüleri kuracak"

Afgan-Türk Maarif Okullarının iki ülke arasında dostluk köprüleri kuracağını vurgulayan Bağcı, bu okullarda kendi ülkelerine ve kendi halklarına hizmet edecek insanları yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Herat Eğitim Müdürü Yardımcısı Azizurahman Serveri ise Türkiye'nin Afganistan'da eğitim alanında yaptığı yardımların çok önemli olduğuna işaret etti.

Serveri, ''Herat'taki TMV okulları en iyi okullardandır, yeni açılan ilkokul ve eğitim merkeziyle Herat eğitimine büyük katkı sağlanmıştır'' dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ilkokul ve eğitim merkezi hizmete açıldı.

Kaynak: AA