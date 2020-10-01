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Gürcistan yetkilileri, sıkıntı yaşanmaması için Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasını istedi.

Gürcistan güvenlik birimleri kalabalığa engel olamayınca, tırların bir kısmının polis eşliğinde Ahıska bölgesine ulaştırılması kararlaştırıldı.

Ardahan'ın Aktaş Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a giriş yapan Türk tırları, Azerbaycan'a yardım götürdükleri iddiasıyla Karsak Köyü'nde Ermeniler tarafından engellendi.

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