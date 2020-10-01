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Tırlara Ermenistan engeli
Ermenistan, yük taşıyan Türk tırlarını engelledi. Gürcistan'a giden tırlar Karsak köyünde Ermeniler tarafından durduruldu.
Ardahan'ın Aktaş Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a giriş yapan Türk tırları, Azerbaycan'a yardım götürdükleri iddiasıyla Karsak Köyü'nde Ermeniler tarafından engellendi.
Gürcistan güvenlik birimleri kalabalığa engel olamayınca, tırların bir kısmının polis eşliğinde Ahıska bölgesine ulaştırılması kararlaştırıldı.
Gürcistan yetkilileri, sıkıntı yaşanmaması için Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'nın kullanılmasını istedi.
Etiketler: türk tırları Ermenistan gürcistanSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:03
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