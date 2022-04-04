TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Meksika Şehri’nin Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco belediyelerinde yaşayan 20 Müslüman ve yoksul haneye gıda kolisi desteğinde bulundu.

TİKA, Meksika’da ramazan ayı boyunca toplam 200 aileye gıda desteği, 100 çocuğa ise kırtasiye malzemesi desteğinde bulunacak.

Program kapsamında ramazan ayı boyunca Meksika’nın güneyinde bulunan ve yüzde 75,5 ile Meksika’daki en yüksek yoksulluk oranına sahip eyalet olan Chiapas’da yaşayan Müslüman azınlığa ve Ulusal Yerli Halklar Enstitüsü (INPI) ile iş birliği içinde ilgili eyalette hayatlarını sürdüren yerli halklara yönelik olarak ramazan ayı gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi tarafından, Meksika’nın yanı sıra Guatemala ve Kosta Rika’da gıda kolisi yardımları ve Küba’da ise Havana’da yaşayan Müslüman azınlığa ve yoksul hanelere yönelik iftar yemeği düzenlenecek.