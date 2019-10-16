Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'daki evsizler için tamamı TİKA tarafından tasarlanan ve yaptırılan mobil klinik, Meksiko'nun tarihi meydanında düzenlenen törenle hizmete girdi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye-Meksika arası dostluk bağlarını pekiştirdi"

Törene Sağlık Bakanı Olivia Lopez, Sosyal Refah Bakanı Almudena Rojo, Meksiko Valisi Claudia Sheinbaum, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ve davetliler katıldı.

Vali Sheinbaum, Türkiye’den Meksika’ya yapılan bu yardımın büyük bir ihtiyacı karşıladığını ve Meksikalılar için çok kıymetli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçi Söylemez de Türkiye-Meksika arası dostluk bağlarının pekiştiğini, TİKA’nın Meksika’da yıldan yıla artan proje hacmiyle bu sürece büyük katkı sağladığını söyledi.

10'ar metrekarelik iki kabin

“Türk Halkından Meksika Halkına” sloganıyla yola çıkan aracın, 10’ar metrekarelik iki kabiniyle Meksiko'da 4 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Donanımındaki temel sağlık ekipmanlarıyla genel sağlık taramaları ve acil müdahalelere imkan sağlayan mobil klinik, ultrason ve röntgen hizmeti de verebiliyor.

Kaynak: AA