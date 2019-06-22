TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek, su kuyusunun açılış töreninde değerlendirelerde bulundu.

Başkent Nairobi'den 120 kilometre uzaklıktaki bölgede açtıkları su kuyusu sayesinde yatılı okullarda öğrenim gören öğrencilerle birlikte doğrudan 3 bin 500 kişinin temiz içme suyuna erişiminin sağlandığını ifade eden Yüksek, “Son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle göçer hayvancılıkla geçinen bölge halkının su kıtlığından kaynaklanan sorunlarını azaltacak bu proje oldukça önemlidir.” dedi.

Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema ise suyun hayat olduğunu belirterek, "Türkiye'nin temiz suyu halkımıza ulaştırması takdir edilecek bir durum ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Törene Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kajiado Valisi Joseph Ole Lenku, Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema, Amref Kenya Direktörü Gilbert Wangalwa, Kajiado Purko Bölge Milletvekili Daniel Naikuni, yerel halk ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA