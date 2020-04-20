Salgın nedeniyle kısmi karantina altında tutulan Karadağ'ın Tuzi kentindeki Zekat Vakfı iş birliğinde yapılan yardım kapsamında, TİKA gönüllüleri, başta salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılar olmak üzere bin 500 kişiye ulaştı.

Yardımın ulaştırıldığı ihtiyaç sahipleri, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Vaka sayısının artmasıyla 21 gün karantina altında tutulan Tuzi'de, 14 Nisan'dan itibaren tedbirler hafifletilmişti.

Tuzi'de 8.00-14.00 saatlerinde aile bireylerinden bir kişinin dışarı çıkabileceği, ayrıca eczane ve marketlerin de hizmet vermeye başladığı açıklanmıştı.

Karadağ'da COVID-19 vaka sayısı 311, can kaybı 5 olarak açıklanmıştı.