Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maskeler Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi'ne teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Teslim edilen 30 bin cerrahi maske Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Maske ve koruyucu giysi bulmakta sıkıntı yaşanan ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.