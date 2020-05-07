Haber Giriş: Kaynak: AA
TİKA'dan Cezayir'deki sağlık çalışanlarına maske yardımı
[Fotoğraf: AA]
TİKA, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir'deki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımında bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maskeler Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi'ne teslim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Teslim edilen 30 bin cerrahi maske Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Maske ve koruyucu giysi bulmakta sıkıntı yaşanan ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.
Etiketler: TİKA maske koronavirüs covid-19 cezayirSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 16:11
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