Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde Arjantin İslam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen iftarda konuşan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Güney Amerika bölgesinde sık sık faaliyetler yaptığını söyledi.

Ev sahipliği yaptığı için Arjantin İslam Merkezine teşekkür eden Altay, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı kolilerini dağıttı.

Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bachir Bakir de Türk kurumlarıyla beraber çalıştıklarını belirterek, "TİKA'nın burada verdiği iftar yemeği ve yaptığı gıda yardımı, dünyadaki hem Müslüman hem de diğer topluluklara örnek bir davranış. Biz bundan oldukça mutluyuz ve inşallah bu faaliyetler bütün Müslümanların faydası için devam eder, Allah Türkiye'den razı olsun." dedi.

"Güney Amerika'da Arjantin ilk duraklarımızdan biri"

TİKA Latin Amerika Masa Sorumlusu Muhsin Balcı, TİKA'nın ramazan programları çerçevesinde Buenos Aires’e geldiğini belirterek, "TİKA birçok coğrafyada ramazan programlarını gerçekleştiriyor, Güney Amerika'da da Arjantin bizim ilk duraklarımızdan biri oldu." diye konuştu.

TİKA'nın Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okuluna yardım projesi olduğunu anlatan Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti Okulu adını taşıyan Arjantin'de faaliyet gösteren bir okulumuz var. Oranın ihtiyaç tespitini yerinde gördük. Kısa süre içerisinde onların da ihtiyaç duyduğu ekipmanları tedarik etmeye başlayacağız." dedi.

Balcı, Arjantin'den sonra Paraguay'da da yardım faaliyeti yürüteceklerini bildirerek, "Paraguay'da hem ramazanda oradaki İslam toplumuyla bir araya gelmek hem de devam eden projelerde hızlı bir şekilde yol almak için birtakım projelerin takibini yapacağız. Bunlardan birisi Paraguay'da Ziraat Meslek Okulunun ihtiyaçlarını karşılamak olacak. Paraguay Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bize iletilen bir talepti ve onda da son aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA