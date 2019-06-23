Gürcistan Tiflis'te protestolar, bir Rus milletvekilinin Gürcistan Parlamentosu'nda, Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi oturumuna başkanlık etmesinin ardından başladı.

Göstericiler, başkent Tiflis'te parlamento binası karşısında toplanarak, bir kez daha bu gerekçe ile İçişleri Bakanı'nın istifa etmesi taleplerini yineledi, polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamasına da tepki gösterdi. Hükümete, Rusya'ya karşı etkili politika uygulama çağrısında bulunuldu.

Protestolar üzerine, Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber