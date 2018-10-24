Theresa May ile Macron Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmede Kral Selman'a, ülkesinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki ciddi kaygılarını" iletti.

"Başbakan, mevcut izahatın inandırıcı olmadığını, dolayısıyla tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmaya acil ihtiyaç olduğunu söyledi." ifadesi kullanılan açıklamada, May'in, Suudi Arabistan'a, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada iş birliği yapması ve sonuçlar konusunda saydam olması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

"Başbakan, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olan herkesin uygun şekilde hesap vermesi gereğini yineledi." denilen açıklamada, May'in Kral bin Abdülaziz'e, ülkesinin, Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinin İngiltere vizelerinin iptal edeceğini de söylediği belirtildi.

Macron ve Kral Selman telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlığa kavuşturulması talebinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee tarafından yayımlanan açıklamada, Macron ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı ele aldıkları belirtilerek Macron'un, bu suç karşısında derin öfkesini dile getirdiği ve bu drama sebep olan koşulların ortaya çıkarılmasını Kral Selman'dan talep ettiği kaydedildi.

Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkiler ve stratejik diyalog çerçevesinde yapıldığı hatırlatılırken, iki liderin başta Yemen ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA