Gazetede yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi.

Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı.