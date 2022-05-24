Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Texas'ta dev hortum: Dışarı çıkmayın uyarısı
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi. Bölge halkına dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Morton'da hortum meydana geldi.
Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu.
Hortumun araçlara ve çatılara zarar vermesi beklendiği vurgulanan uyarıda, "Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun." denildi.
Etiketler: ABD
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