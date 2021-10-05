Elon Musk'ın şirketi Tesla'da asansör operatörü olarak çalışan siyahi Owen Diaz, ırkıçılığa uğradığını iddia etti.

Diaz, "Düşmanca bir iş ortamında çalıştım. Irkçlığa maruz kaldım." dedi.

Mahkemeye verdiği ifadede, meslektaşlarının kendisini ve diğer siyahi çalışanları aşağılayan ifadeler kullandığını iddia etti.

Tesla Diaz'a 137 milyon dolar tazminat ödeyecek

California'da görülen davada mahkeme son kararını açıkladı.

Owen 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Tesla daha önce de başka bir çalışanının açtığı benzer bir davada, 1 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.