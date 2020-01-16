Dünya
Tesla Çin’e tasarım ve araştırma merkezi açmayı planlıyor16 Ocak 2020 Perşembe 11:10 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 11:24
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın “Çin işi” üretim yapmak için bu ülkede yeni bir merkez kurmayı planladığı açıklandı.
Konuyla ilgili duyuru, şirketin WeChat'teki resmi sayfasında paylaşıldı.
1 Şubat tarihine kadar, tasarım alanı başta olmak üzere birçok iş kolundan personel alımı yapılacağı bildirilen duyuruda şu ifadeye yer verildi:
“Tesla’nın CEO’su Elon Musk, “Çin malı” ve “Çin stili” üretim yapabilmek için bu ülkede tasarım ve araştırma merkezi kurulması önerisinde bulundu”
Merkezin ne zaman faaliyete geçeceği ise bildirilmedi.
Kaynak: Reuters
Etiketler: tesla çin abd Elektrikli araç