Konuyla ilgili duyuru, şirketin WeChat'teki resmi sayfasında paylaşıldı.

1 Şubat tarihine kadar, tasarım alanı başta olmak üzere birçok iş kolundan personel alımı yapılacağı bildirilen duyuruda şu ifadeye yer verildi:

“Tesla’nın CEO’su Elon Musk, “Çin malı” ve “Çin stili” üretim yapabilmek için bu ülkede tasarım ve araştırma merkezi kurulması önerisinde bulundu”

Merkezin ne zaman faaliyete geçeceği ise bildirilmedi.

Kaynak: Reuters

