Parçalı Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2023 14:19

Tesla 2 milyondan fazla aracını geri çağıracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağıracak.

Tesla 2 milyondan fazla aracını geri çağıracak
[Fotograf: Reuters]

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceği belirtildi.

Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla’nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı.

Tesla’nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi

NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu.

Tesla'nın otopilot sistemi, otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.

ETİKETLER
Elektrikli Araç Tesla
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya, Kiev'e balistik füzelerle saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
15:31
OPEC'in petrol üretimi kasımda azaldı
15:43
İngiliz akademisyen: 3 bin 800 yıllık mezardaki bulgular Türklerin kültürünü oluşturuyor
15:19
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
15:18
Hamas'tan İsrail'e: Gazze'de kaldığınız sürece kayıplarınızın faturası artacak
Haliç’te denizanası istilası
Haliç’te denizanası istilası
FOTO FOKUS
Hindistan Parlamentosu'nda ziyaretçiler Genel Kurul salonuna atladı
Hindistan Parlamentosu'nda ziyaretçiler Genel Kurul salonuna atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ