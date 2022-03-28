Terör örgütü PKK/YPG kirli yüzünü bu kez Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Darnaj kasabasında gösterdi.

Teröristler Cuma hutbesinden dolayı cami imamı Halil el Vatban'ın evine baskın düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde camiye baskın yapıp cami imamının evini ve Kuran-ı Kerim’i yaktı. Olaya ilişkin tüm detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/FjQagicjm6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2022

Evi ateşe veren teröristler, imamın görev yaptığı camiyi tahrip etti. Camideki Kur'an-ı Kerim de zarar gördü.

Teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan kırk sivili ve cami imamı Halil el Vatban'ı silah zoruyla alıkoydu.

Camiye yapılan çirkin saldırının ardından kasabada gerginlik sürüyor.