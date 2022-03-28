Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristler Suriye'de camiyi tahrip etti, Kur'an-ı Kerim zarar gördü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi tahrip etti, imamın da evini yaktı. Camideki Kur'an-ı Kerim'e zarar veren teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan 40 sivil ve cami imamını alıkoydu.
Terör örgütü PKK/YPG kirli yüzünü bu kez Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Darnaj kasabasında gösterdi.
Teröristler Cuma hutbesinden dolayı cami imamı Halil el Vatban'ın evine baskın düzenledi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde camiye baskın yapıp cami imamının evini ve Kuran-ı Kerim’i yaktı. Olaya ilişkin tüm detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/FjQagicjm6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2022
Evi ateşe veren teröristler, imamın görev yaptığı camiyi tahrip etti. Camideki Kur'an-ı Kerim de zarar gördü.
Teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan kırk sivili ve cami imamı Halil el Vatban'ı silah zoruyla alıkoydu.
Camiye yapılan çirkin saldırının ardından kasabada gerginlik sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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