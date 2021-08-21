Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG Rakka'da 28 genci alıkoydu
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 28 genci, "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu.
PKK/YPG'li teröristler, dün Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yaptı.
Terör örgütü, beldede nehrin kıyısında aileleriyle piknik yapan toplam 28 kişiyi alıkoydu.
"Zorla alıkoymaya" devam edecek
Alıkonulan gençler, Rakka'nın batı kırsalındaki Tabka ilçesindeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.
Terör örgütü PKK/YPG'nİn Rakka kent merkezi ve kırsal kesimlerde, silahlı kadrosuna katmak için gençleri zorla alıkoymaya devam edeceği öğrenildi.
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