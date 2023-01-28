Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde gençleri kanlı emellerine alet etmeyi sürdürüyor. Sık sık gençleri kaçırıp, zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü, bu kez Haseke ve Halep illerinde çoğu Arap 50 genci alıkoydu.

Teröristler, kaçırdıkları gençleri sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Son bir haftada en az 108 genç alıkonuldu

Terör örgütü PKK/YPG bölgede, son bir haftada en az 108 genci alıkoydu. PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.

Bölge halkı PKK/YPG'li teröristlerin faaliyetlerinden rahatsız.

Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için kepenk kapattı.