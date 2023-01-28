Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ve Halep'te 50 genci daha alıkoydu
Terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Haseke ve Halep'te 50 genci daha zorla silahlı kadrosuna kattı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde gençleri kanlı emellerine alet etmeyi sürdürüyor. Sık sık gençleri kaçırıp, zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü, bu kez Haseke ve Halep illerinde çoğu Arap 50 genci alıkoydu.
Teröristler, kaçırdıkları gençleri sözde eğitim kamplarına götürüyor.
Son bir haftada en az 108 genç alıkonuldu
Terör örgütü PKK/YPG bölgede, son bir haftada en az 108 genci alıkoydu. PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.
Bölge halkı PKK/YPG'li teröristlerin faaliyetlerinden rahatsız.
Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için kepenk kapattı.
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