Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentin çöp depolama alanında yapılan kazılarda dün iki toplu mezar tespit edildiği bilgisi verildi.

Söz konusu mezarlardan birinde 4, ikincisinde 6 cesede ulaşıldığı aktarılırken, cesetlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı açıklandı.

Toplu mezarların sayısı 50'yi geçti

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen toplu mezar sayısı 50'yi geçti.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 150'nin üzerinde cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.