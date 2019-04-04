Dünya
Telefon çalmaya çalışan hırsızın üzerine reklam panosu düştü
04 Nisan 2019 Perşembe 15:44 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 16:01
ABD'nin Michigan eyaletinde telefon çalmaya çalışan bir hırsızın soygun girişimi kötü bitti. Telefonun bağlı olduğu reklam panosu üzerine düştü.
Michigan eyaletine bağlı Westland'da polis, bir cep telefonu mağazasına girerek soygun yapmaya çalışan hırsızın görüntülerini paylaştı.
Videoda, hırsızın bir telefonu güvenlik bağlantısından koparıp çalmaya çalıştığı görülüyor.
Ancak kablonun bağlı olduğu reklam panosu hırsızın üzerine düşüyor.
Kaynak: SKY News
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