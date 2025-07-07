Teksas’ta sel felaketi: En az 82 ölü, onlarca kayıp

ABD’nin Teksas eyaletinde meydana gelen ani sel felaketinde en az 82 kişi hayatını kaybetti, 41 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. En büyük yıkım, Guadalupe Nehri kıyısındaki Kerr County bölgesinde yaşandı. Sel sularının bastığı Hristiyan kız kampı “Camp Mystic”te 28’i çocuk olmak üzere 68 kişi yaşamını yitirdi. Kamptan 10 kız çocuğu ve bir danışman hâlâ kayıp.

Gece uykuda yakalandılar

Felaket, cuma günü gün doğmadan hemen önce gerçekleşti. Guadalupe Nehri sadece 45 dakikada 8 metre yükselince kamp alanı tamamen sular altında kaldı. Çoğu çocuk, sel sırasında uykudaydı. Hayatını kaybedenler arasında kampın uzun yıllardır yöneticiliğini yapan Richard “Dick” Eastland da bulunuyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Felaketten üç gün sonra, Teksas tarihindeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından biri, artık daha çok cenaze arama çalışmalarına dönüşmüş durumda.

Bölgede çalışmalar yürüten gönüllüler, kamp malzemelerinin nehir boyunca yaklaşık 13 kilometre) uzağa kadar sürüklendiğini bildirdi. Zehirli yılanlar ve yoğun çamur, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kayıplar hâlâ belirlenemedi

Kerr County’de bulunan 28 cansız bedenin kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Dördüncü Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle bölgede kamp yapan başka kişilerin de sel sularına kapılmış olabileceği düşünülüyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, selin ardından bölgeyi ziyaret ederek “Bu çocukların yaşadıklarını görmek tarif edilemez bir acıydı,” dedi. Abbott, kayıpların tamamı bulunana kadar tüm kaynakların seferber edileceğini belirtti.

Yol ve evler harabeye döndü

Kamp ile Kerrville kenti arasındaki yol kullanılamaz hale geldi. Selin etkilediği evlerin çevresi devrilen ağaçlar, dağılmış eşyalar ve çöken altyapıyla dolu.

Papa Leo XIV, Pazar günü yaptığı konuşmada Teksas’taki sel mağdurları için dua etti. “Özellikle kamptaki kız çocuklarını kaybeden ailelere içten başsağlığı diliyorum,” dedi.

Afet bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Kerr County için “büyük afet bölgesi” ilan etti. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yardımları koordine etmeye başladı. Trump, Cuma günü bölgeyi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.