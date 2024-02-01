Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 00:42

Teksas'ta alınan önlemlere rağmen düzensiz göçmenler sınırı geçmeye devam ediyor

ABD’de Biden yönetimi ile Texas eyaleti arasında Eagle Pass kenti yakınındaki sınıra çekilen dikenli teller üzerinde yaşanan yetki krizi çözüm beklerken, düzensiz göçmenlerin ülkeye akını sürüyor.

Teksas'ta alınan önlemlere rağmen düzensiz göçmenler sınırı geçmeye devam ediyor

Meksika ile ABD arasında sınırı oluşturan Rio Grande Nehri'nin kırsal alanından geçmeye çalışan 20 kişilik çoğu kadın ve çocuktan oluşan düzensiz göçmen grubuna, sınır devriyeleri müdahalede bulundu.

Sınır devriyeleri, düzensiz göçmenleri yakalayarak Del Rio Bulvarı üzerinden bir otobüse bindirerek sonraki işlemler için gözaltı tesislerine götürdü.

Biden hükümeti ile Teksas Valisi Abbot arasındaki anlaşmazlık

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Joe Biden Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:53
Husiler: Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduk
01:51
ABD, Yemen'deki Husilere ait karadan havaya füzesinin vurulduğunu duyurdu
01:47
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
01:38
ABD yönetimi UNRWA soruşturmasının sonucunu bekliyor
01:27
AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle
00:55
ABD'li senatörler, sosyal medya yöneticilerini çocuk istismarı konusunda sorguya çekti
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ