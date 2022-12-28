BBC'de yer alan habere göre, 43 yaşındaki Brezilyalı balıkçı David Soares, balık tutmak için Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Atafona sahilinden 25 Aralık'ta açıldı.

Yerel basına konuşan Soares, teknesinden düştüğünü ve sinyal şamandırasına rastlamadan önce 4 saat yüzdüğünü söyledi.

Soares'in eve gelmemesi üzerine ailesinin bilgilendirdiği arkadaşları balıkçıyı aramaya başladı.

Soares, Atlantik Okyanusu'nda sürüklendikten 2 gün sonra başka bir balıkçı arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Vücut dokusunun aşırı su kaybetmesi nedeniyle tedavi gören balıkçının mesleğini yapmaya devam ettiği belirtildi.