TDV'den yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır devam eden organizasyonda bu yıl 77 ülke ve 339 bölgede çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Zimbabve'de 400 büyükbaş olmak üzere 2 bin 800 hisse kurban kesilerek 116 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Kesilen kurbanlarla başkent Harare'ye yaklaşık 250 kilometre mesafedeki Buhera, Chikokonya, Nemakonde bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri ile 7 yetimhanede bulunan yetimlere bayram sevinci yaşatıldı.