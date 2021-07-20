Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
TDV ile Diyanet İşleri Kuzey Makedonya'da kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kuzey Makedonya'da kurban kesti.
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, TDV ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak organizasyonu olan vekaletle kurban kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Balkan ülkelerinde toplam 7 bin hisseyi ailelere ulaştıracakları bilgisini veren Mesten, "Kuzey Makedonya’mızda ise 280 hissenin emanetleri yerlerine ulaştırmak için Türkiye’den 9 kişilik bir heyetimiz geldi. Bu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu emanetleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kuzey Makedonya’daki, Balkanlardaki ve bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
Mesten, kurban etlerinin dağıtımını Kuzey Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştireceklerini söyledi.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı
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