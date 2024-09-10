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Dünya
AA 10.09.2024 18:45

Tayvan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü ve pilotun kayıp olduğu bildirildi.

Tayvan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü
[Fotograf: Reuters]

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında denize düştüğü belirtildi.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, silahlı kuvvetler ve sahil güvenlik birimlerinin kayıp pilotu bulmak üzere faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.

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