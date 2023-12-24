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Dünya
İHA 24.12.2023 11:11

Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 2 kayıp

Tayland'ın güney eyaleti Phang-Nga'da bir dalış teknesinin şiddetli fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 18 kişiden 16'sı, çevrede bulunan bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 2 kayıp
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Tayland'ın özellikle güney sahillerinde son günlerde etkili olan fırtına, deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Cuma günü Koh Tao adası açıklarında 70 yolcu taşıyan bir feribotun batması ve teknedekilerin sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarılmasının ardından, dün de Surin Adaları yakınlarında 18 kişi bulunan bir dalış teknesi olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

Tayland Sahil Güvenliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, “Sawan Tour” isimli dalış teknesinin, dün Surin Adaları yakınlarında kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili mesafede acil durum raporu verdiği belirtildi.

Denizin ortasında su almaya başlayan tekneye ilk müdahale çevrede bulunan bir balıkçı teknesi tarafından yapılırken, olay anında teknede bulunan 15’i turist ve 3’ü mürettebat 18 kişiden 16’sı kurtarıldı.

Kayıp 2 kişiden birinin teknede görevli Young isimli Taylandlı aşçı kadın ve diğerinin ise 57 yaşında Millie Young isimli İngiliz bir turist kadın olduğu öğrenildi.

Tayland Sahil Güvenliği ve Tayland Deniz Kuvvetleri tarafından kayıp 2 kişi için arama-kurtarma çalışmalarına hız verilirken, Tayland Polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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