Haber Giriş: Kaynak: AP
Tayland'da otel hakkında kötü yorum yazan ABD'li turist tutuklandı
Tayland'a giden ABD'li bir turist, olumsuz bir otel yorumu yazdığı için tutuklandı. Otelden özür dileyen turistin serbest bırakılacağı açıklandı.
Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapan Amerikalı Wesley Barnes, turistik amaçla bir otelde kaldı.
Wesley Barnes, yayınladığı blogda otel hakkında kötü yorum yazınca Tayland'ın katı karalama karşıtı yasaları nedeniyle tutuklandı.
Hapiste iki gece geçiren ve 100 bin baht (yaklaşık 25 bin Türk Lirası) kefaletle serbest bırakılan Barnes'in mahkeme çıkartılmasına karar verildi.
Polis, Barnes'in otelden ve Tayland turizm otoritesinden özür dilemesi şartıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Wesley Barnes suçlu bulunsaydı iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
Etiketler: Tayland otel kötü yorum barnes abdli turistSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 14:32
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