Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 21:50

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 22 işçi öldü

Tayland'ın orta bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 22 işçi yaşamını yitirdi.

Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 22 işçi öldü

Arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde bulunan Suphan Buri kentindeki havai fişek fabrikasında patlama yaşandığı kaydedildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, patlamada 22 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini duyuran yetkililer, patlamanın etkisiyle enkazın 100 metre mesafeye kadar ulaştığını aktardı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ancak henüz hayatta kalan herhangi birine rastlanmadığını açıkladı.

Söz konusu fabrikanın yasal mevzuata uygunluğunun araştırıldığını kaydeden yetkililer, patlamanın ihmalden kaynaklı olma ihtimalinin de soruşturulduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Aynı fabrikada Kasım 2022'de de bir patlama meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Tayland
Sıradaki Haber
Gazze'de Hepatit A yayılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
ABD'de son bir yılda 50 bine yakın emekli asker akut intihar krizine karşı tedavi gördü
22:01
İngiltere'den, BM "Ruanda planı" eleştirilerine "katılmıyoruz" yanıtı
21:37
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak
21:19
Yeni başlatılan AR-GE projelerinin imza töreni gerçekleştirildi
21:13
Gazze'de Hepatit A yayılıyor
21:08
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Gazze'nin kuzeyindeki yıkım görüntülendi
Gazze'nin kuzeyindeki yıkım görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ